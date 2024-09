Da je vožnja z avtomobilom iz Kranja preko Medvod v Ljubljano in nazaj mukotrpna in da je tam vedno gneča ni novica. In rešitev? Nova železnica oziroma nadgradnja proge med Kranjem in Ljubljano. A so prebivalci Stanežič in Medna ostro proti: "Izgubili bomo dvorišča in kmetijska zemljišča, v zameno pa dobili hrup." Dvotirna železnica naj bi namreč potekala v neposredni bližini hiš in ob šolski poti, posegala pa bi tudi na arheološko in vodovarstveno območje. Nadgradnja naj se zato izvede, so jasni prebivalci, ob že obstoječem tiru zunaj naselja. Z novimi tiri želijo na ministrstvu za infrastrukturo sicer izboljšati prometne povezave prav za lokalno prebivalstvo, povečati prometno varnost ter znižati obratovalne stroške.