Izgubljena generacija? 'Imam sošolko, ki želi prenehati s šolo'

Med tistimi, ki bodo zaradi šolanja na daljavo največ izgubili, so devetošolci in maturantje, ki so na pragu pomembnih življenjskih odločitev. Za marsikatere, predvsem devetošolce in dijake zadnjih letnikov srednjih šol, je ta vikend zelo pomemben, saj poteka sejem izobraževanja in poklicev – Informativa. A tudi tega morajo zaradi koronskih razmer izvajati na daljavo. Mladostnike to žalosti, saj jim je odvzet še en pomemben osebni stik, ki bo imel velik vpliv na njihovo prihodnost. Že tako je zanje letos naporno šolsko leto, saj nabirajo točke za vpis v nadaljnje izobraževanje, to pa jim otežuje šolanje na daljavo.