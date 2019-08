Imate radi umetnost in dovolj denarja, da bi obogatili svojo zbirko? Potem imate lepo priložnost postati lastnik slik največje slovenske slikarke Ivane Kobilce. V galeriji Ex Art so namreč v prodajo dali študijo znamenite Kofetarice, ker pa je bilo zanimanje ogromno, sta se našla še dva lastnika slik Ivane Kobilce, za kateri se je sicer vedelo, da obstajata, ne pa kje točno sta.