Za slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem, ki so ga končno lahko sprejeli v domačem Zasavju, je izjemna sezona. V njej je postal olimpijski prvak v vožnji na čas in še tretjič zapored zmagal na dirki po Španiji – še ena sezona, ki bo za vedno ostala v spominu Rogliča in njegovih navijačev ter bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega kolesarstva.