Zgodbe olimpijskih iger

Vsak dan na olimpijskih igrah se pretoči ogromno solz sreče tistih, ki so izpolnili svoje olimpijske sanje, in seveda tudi žalosti tistih, ki se jim te niso uresničile. Olimpijske igre prinašajo mnogo takšnih in drugačnih zgodb športnikov, pa tudi krajev, držav, ki jim je to tekmovanje spremenilo življenje. Japonsko športno javnost je denimo s slovesom od olimpijskih iger šokirala Naomi Osaka. Triatlonka iz Bermudov, Flore Duffy, je svojo državo zapisala v zgodovino. Ekvadorski kolesar Richard Carapaz pa je navdušil s slavjem v svoji vasi na nadmorski višini 2800 metrov.

