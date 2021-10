'Veliko mi pomeni, da v srcu Slovenske vojske obstajajo ljudje, ki so sposobni zapeti v kritičnih časih'

Naš novinar Aleksander Pozvek v življenju ni dobil prav veliko vabil. Na zmenke večinoma vabi on, pa še to velikokrat neuspešno. Ko pa se zgodi čudež in dobi vabilo, se seveda ne obotavlja, četudi je to vabilo na pogovorni večer ob 30. obletnici slovenske državnosti, ki ga organizira Tone Krkovič. A brigadir Krkovič je Pozveku pokazal drugačno proslavo z manj govora ter več glasbe in zabave. Aleksander je imel celo avdicijo za harmonikarja v Krkovičevem novem orkestru. Kako mu je šlo?