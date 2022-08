Nogometaši, kot so Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Robert Lewandowski in Lionel Messi, ob svojih sposobnostih na igrišču ne pustijo ravnodušnega nobenega nogometnega navdušenca. A četudi je kar nekaj takšnih, ki jih nogomet ne zanima kaj dosti, pa so do popolnosti izklesana telesa vendarle magnet – predvsem za gledalke, kjer ob zadetku, slečeni majici in atletski postavi ne ostanejo ravnodušne.