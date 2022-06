Izkoriščanje in stalen nadzor nad delavci v obratu rib na Kozini

Kaj so počeli inšpektorji v primeru obrata za pakiranja rib na Kozini, v lasti družine Šuštar, torej nekdanjega državnega sekretarja, ki je bil v zaporu zaradi prejemanja podkupnine? Tuji delavci govorijo o neverjetnem izkoriščanju in poniževanju, ki so ga deležni. Delavci, ki prihajajo iz Indije in Bosne in Hercegovine, morajo spati na tovarniških tleh, delajo tudi po 100 nadur mesečno, ki jih plačajo z 80 evri na roko. Urna postavka je največ 3,9 evra na uro, silijo pa jih v 40 ur neprekinjenega dela. Sami morajo plačati malico, delovno vizo, celo zdravstveni pregled. Ves čas so pod kamerami in torej pod nadzorom lastnikov.