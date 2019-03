Izkušnje in modrost očitno niso dovolj, da ne bi bilo sporov

Med upokojenci se je odprla nova fronta. Zapletlo se je pri Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki ima kar 19-letno tradicijo. Pri organizaciji so vsa leta sodelovala različna združenja in ministrstva, ključno vlogo pa je imela Zveza društev upokojencev, ki ima skoraj 200 tisoč članov. Zaradi nezadovoljstva z organizatorji so se na ZDUS odločili, da pripravijo ločen dogodek.