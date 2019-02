Izobešena ruska zastava na katedrali razburila Britance

Dva tedna pred prvo obletnico afere zastrupitve nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke v angleškem Salisburyju, so neznanci na tamkajšnji katedrali izobesili veliko rusko zastavo. Čez nekaj časa so jo nato odstranili, a britanska javnost nad provokacijo ni bila navdušena.

Zastavo so mimoidoči opazili v nedeljo zjutraj, po pritožbah pa so jo hitro odstranili. Britanski Sky News poroča, da so zastavo neznanci izobesili na severnem delu katedrale, kjer trenutno poteka prenova. Incident je lokalne prebivalce, ki jih je lani pretresil napad s strupenim plinom novičokom, močno razburil. Eden izmed njih je na Twitterju zapisal, da mesto po vsem kar je pretrpelo, tovrstne provokacije zares ne potrebuje.

Salisbury, majhno angleško podeželsko mesto, je bilo v središču zanimanja javnosti marca lani, potem ko so nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julio Skripal zastrupili z novičokom. Nekaj mesecev kasneje sta v stik z omenjenim strupom preko parfumske stekleničke prišla 45-letni Charlie Rowley in 44-letna Dawn Sturgess, ki je pozneje umrla v bolnišnici.

Britanska vlada za napad krivi rusko obveščevalno službo GRU Britanska vlada je za napad na Skripala in posledično tudi za smrt Sturgessove obtožila rusko vojaško obveščevalno službo GRU, a so Rusi vpletenost ves čas zanikali. Preiskovalni spletni medij Bellingcat je septembra lani na podlagi zbranih dokazov in pričevanj objavil prava imena dveh osumljencev za napad. Za izmišljenim imenom Ruslav Boširov se je skrival polkovnik Anatolij Čepiga, prejemnik najvišje ruske državne nagrade, za imenom Aleksander Petrov pa Aleksander Miškin, ruski vojaški zdravnik in član GRU.

Osumljenca za napad sta v Veliko Britanijo prispela z ponarejenimi dokumenti. FOTO: AP

Pred kratkim pa je platforma izdala še ime tretjega osumljenca, in sicer gre za Denisa Sergejeva, visokega vojaškega obveščevalca, prav tako člana GRU.