Izolacija celotnega Hrastnika bi bila po mnenju župana pretirana

Hrastnik je že 12. dan največje žarišče okužb pri nas. Število okuženih se je povzpelo na 59, okuženih je že 29 stanovalcev v hrastniškem domu za starejše in 10 zaposlenih. Nekaj stanovalcev so začasno premestili v bolnišnice, v dom pa prihaja dodatna pomoč - medicinske sestre, tehniki in študentje iz različnih koncev države. Ker je okužba izbruhnila tudi v blokovskem naselju Novi log, pa so se pojavila ugibanja, ali bo država izolirala celoten Hrastnik. To bi bilo pretirano, pravi hrastniški župan in NIJZ tega ne bo niti predlagal.