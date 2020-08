Izolski župan se je na afero odzval s pojasnilom polnim nedoslednosti

"Prevzemam objektivno odgovornost in v občinski proračun iz lastnega žepa vračam znesek neupravičeno zaračunane sobe." To so besede izolskega župana Danila Markočiča, ki se je prvič po tem, ko je afera Aleksadra Pivec izbruhnila tudi v Izoli, oglasil v javnosti. A več kot je pojasnil, več je tudi nedoslednosti. Pojasnila izolskega župana in kmetijske ministrice ter predsednice DeSUS-a se namreč ne ujemajo povsem. Prav tako še ni jasno, ali je občina lani nočitev plačala ne le Pivčevi, pač pa tudi njenima sinovoma. Preverili pa smo tudi, ali je podjetje Vinakras prejemnik kmetijskih subvencij tudi v času ministrovanja Aleksandre Pivec.

