Izplačevali milijardne dividende, zaradi slabega omrežja pa izklapljajo elektriko

Električni mrk, ki je prejšnji teden zaradi preventivnega izklopa podjetja Pacific Gas & Energy zajel Kalifornijo, je razgrnil razsežnosti infrastrukturnih težav v Kaliforniji in zasebnega lastništva pomembnih javnih virov. Praktično nihče namreč na izklop ni bil pripravljen – niti oblasti, niti gospodarstvo, še najmanj pa navadni ljudje.

Guverner KalifornijeGavin Newson je bil na izklopom zgrožen, saj po njegovem ni bil potreben, piše Guardian. "Oni so v bankrotu, ki je posledica več deset let slabega upravljanja. Oni so ustvarili te razmere, izklop ni bil potreben. To ne more postati nekaj normalnega," je bil jezen. Lanski požar, ki je zahteval 86 življenj, posledica iskre z daljnovoda Dodal je, da sicer preventivni izklopi elektrike, s katerimi želijo preprečiti požare, niso nekaj novega. Načrte podjetja Pacific Gas & Energy (PG&E) so pristojni sicer potrdili in lokalne oblasti, ki so prebivalce pozvale, naj se za poslužijo drugih virov, so vedele, da se bo to zgodilo.

V Kaliforniji so zaradi novih požarov evakuirali 100.000 ljudi. FOTO: AP

Potem ko je lani sever Kalifornije prizadel uničujoč požar Camp, ki je zahteval 86 življenj, so se namreč pri vodilnem dobavitelju elektrike v tej regiji odločili, da za nekaj dni preventivno prekinejo dobavo električne energije, v temi pa je ostalo več kot 500.000 gospodinjstev in podjetij. Preiskava je pokazala, da je bil vzrok požara Camp slaba oprema podjetja PG&E, zaradi številnih tožb v višini več kot 27 milijard evrov pa je podjetje, vredno dobrih 18 milijard evrov, leta 2019 razglasilo stečaj. PG&E je sicer edini ponudnik plina in električne energije na severu Kalifornije, zato večina odjemalcev v regiji nima alternativnega ponudnika. 'PG&E je v daljšem časovnem obdobju storilo vrsto napačnih korakov' Izklop elektrike zaradi javne varnosti je razkril globino kalifornijskih infrastrukturnih težav v času naraščajoče podnebne krize, saj t.i. politika izklopov električnega omrežja 'trguje' med različnimi oblikami možnih katastrof, piše Guardian.

Lanski požar Camp, ki je zahteval 86 življenj, je bil posledica iskre z daljnovoda PG&E. FOTO: AP

"PG&E je v daljšem časovnem obdobju storilo vrsto napačnih korakov,"pravi Costa Samaras, raziskovalec in profesor na univerzi Carnegie Mellon. "Jasno je, da karkoli ta velikanski nered že je, v nobenem primeru ni sprejemljiv ali trajnosten." Družba je z izklopom in s svojim novim "varnostnim načrtom" v bistvu priznala, da je elektrika v omrežju v bistvu nevarna in predvsem za njih same potencialno tudi zelo draga. Z izklopom so se tako verjetno izognili še eni 'iskri', ki bi jih lahko v morebitnih tožbah drago stala. V petih letih izplačali štiri milijarde dividend, opreme pa niso vzdrževali PG&E je morda res deluje v javno korist, je namreč največji ponudnik elektrike v ZDA, in mogoče so omrežje res izklopili zaradi varnosti milijonov ljudi, vendar to ni in nikoli ni bilo v njihovi lasti. Kalifornijske javne službe so namreč zaradi monopola na trgu in zajamčenega dobička privlačne za vlagatelje. V začetku tega leta so državo zaprosile celo za še višja plačila, čeprav je recimo samo PG&E v zadnjih petih letih delničarjem izplačal več kot štiri milijarde dividend, svojim vodilnim pa milijonske nagrade, ob tem pa zanemarili vzdrževanje in popravila opreme. Ravno zaradi zastarelega sistema izklapljajo elektriko, pomanjkljiva oprema podjetja pa je bila kriva za kar 17 od 23 večjih požarov po vsej državi v letu 2017 in tudi lanski požar Camp, ki je skoraj popolnoma uničil mesto Paradise, še dodaja Guardian. V Kaliforniji zaradi novih požarov evakuirali 100.000 ljudi Kalifornijo je sicer tudi letos kot vsako leto ob tem času zajel val požarov v naravi, ki so doslej zahtevali evakuacijo 100.000 prebivalcev severno od Los Angelesa in dve življenji, poroča STA

