Izpod ruševin izvlekli trupla 34 indonezijskih študentov

Na indonezijskem otoku Sulavesi odkrivajo razsežnosti posledic naravne katastrofe, ki je uradno terjala 844 smrtnih žrtev. Na območju, ki sta ga potres in cunami najbolj prizadela, so izpod ruševin cerkve izvlekli trupla 34 indonezijskih študentov. Število smrtnih žrtev naj bi še naraslo. Preživeli še vedno čakajo na človekoljubno pomoč.

FOTO: AP

Oblasti so včeraj sporočile, da sta cunami in potres na Sulavesiju terjala vsaj 844 smrtnih žrtev, a še vedno pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev povišalo.Bojijo se, da je pod ruševinami še več tisoč ljudi, saj se reševalci počasi prebijajo do najbolj prizadetih območij, poroča BBC. Prav tako predvidevajo, da naj bi bili pod ruševinami tudi še preživeli.

Reševalci tako nadaljujejo mrzlično iskanje pogrešanih. Včeraj so izpod ruševin cerkve izvlekli trupla 34 indonezijskih študentov, ki so jih po petkovem potresu z magnitudo 7,5 v Paluju zasule ruševine. FOTO: AP

Našli trupla 34 študentov, še 52 jih pogrešajo Reševalci tako nadaljujejo mrzlično iskanje pogrešanih. Včeraj so izpod ruševin cerkve izvlekli trupla 34 indonezijskih študentov, ki so jih po petkovem potresu z magnitudo 7,5 v Paluju zasule ruševine. Pogrešana je sicer skupina 86 študentov, ki naj bi bili na tem območju. Kje je preostalih 52 študentov, ne vedo. Reševalci imajo sicer težave tudi zaradi blata, ki otežuje reševanje. Ti še vedno upajo, da bodo našli preživele. Tako so včeraj izpod ruševin enega od hotelov, kjer so predvidevali, da je ujetih približno 50 ljudi, izvlekli 12 ljudi, a le trije so izpod ruševin prišli živi.

Reševalci še vedno upajo, da bodo našli preživele. FOTO: AP

Preživeli čakajo na pomoč V Paluju so ceste še vedno uničene, prav tako letališče, še vedno ne delujejo komunikacijske povezave. Nekatere odmaknjene predele je končno dosegla tudi človekoljubna pomoč. Ker so bile v katastrofi uničene bolnišnice, ljudi zdravijo oziroma oskrbijo kar na prostem, pri čemer pomaga vojska. Večina preživelih v okolici Paluja sicer še vedno čaka na pomoč. Eden od preživelih je za BBCpovedal, da ni pil in jedel že tri dni. Nekateri iz obupa ropajo nujne življenjske dobrine iz poškodovanih trgovin, saj, kot pravijo, nimajo druge možnosti, za preživetje namreč nujno potrebujejo hrano.

