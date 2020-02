Izpoved dveh moških, ki sta pred več kot letom dni alkoholu rekla 'ne'

Na Slovenski karitas v sodelovanju s številnimi partnerji znova organizirajo akcijo 40 dni brez alkohola. Letošnja že 15. akcija nosi naslov "Za zdravje in zdrave odnose" in opozarja na to, da alkohol ne pušča posledic le na zdravstvenem področju, ampak vpliva tudi na pogostejše konflikte in posledično slabše odnose. Pogovarjali smo se s človekoma, ki sta pred dobrim letom alkoholu rekla 'ne'.