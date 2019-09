Izpoved Škarove žrtve: 'Mama, ko bi le bil starejši, da bi te lahko zaščitil

Dolga leta so o nekdanjem poslancu HDZ in predsedniku hrvaškega Avtokluba Siget, Damirju Škaru, krožile zgodbe. Zgodbe o spolnem nadlegovanju delavk v avtoklubu. A vse je ostalo le pri govoricah, dokler se ena od njegovih žrtev ni odločila, da bo povedala svojo zgodbo. Prestrašena, objokana in osramočena je poklicala novinarja hrvaške oddaje Preverjeno in mu povedala, da jo je njen šef Škaro posilil na delovnem mestu. Le nekaj ur po tem, ko je spolno zlorabo prijavila, je od Škara dobila grozilno sporočilo. Petindvajset dni po prijavi je bil aretiran.

"Rekel mi je, naj mu ne govorim, naj neha," nadaljuje pretresljivo izpoved. "Delal bom, kar jaz želim. Če boš nadaljevala, te bom vrgel na posteljo in posilil," ji je, kot pravi, dejal potem. Poskušala je pobegniti, vendar bolj kot se je upirala, bolj nasilen je bil. "Roko mi je potisnil v spodnje hlače – prosila sem ga, naj neha, naj se ustavi. Bolj ko sem se poskušala izvleči, bolj grob je bil," je skozi solze povedala Škarova žrtev. "Ko sem se nehala upirati in sem se uspela sprostiti, sem uspela oditi. Povedala sem mu, da je najino sodelovanje končano," je dejala. Po glavi ji je švigala le grožnja s posilstvom. A zloraba se je že zgodila.

Ženska, ki se je odločila povedati svojo zgodbo, je povedala, da se je posilstvo zgodilo na delovno soboto. V največjem hrvaškem avtoklubu se je zaposlila dva meseca pred tem, pišejo v Dnevnik.hr. Dejala je, da mu je sedela nasproti, ko so končali pogovor, pa je vstala in se napotila proti izhodu. "Napadel me je od zadaj. Zagrabil me je za pas, me potegnil k sebi in mi potisnil roko med prsi," je povedala. Fizično neprimerljivo močnejši nekdanji boksarski olimpijec je bil odločen, da dobi, kar je želel. "Z levo roko me je tako močno prijel za obe roki, da se nisem mogla premakniti. Prosila sem ga, naj preneha," je povedala. A ni je poslušal.

Krivdo je valila tudi nase. "Za to, kar se je zgodilo, krivim predvsem sebe. Vem, da to ni v redu, ampak tako stvari doživljam. Sem kaj narobe naredila, rekla … Vem, da nisem. Nikoli mu nisem dala dovoljenja za kaj takšnega. Za to bi bila potrebna privolitev, reči bi morala da," pove. Slišala je, da ni edina. Zaposlene so iz pisarne nekdanjega boksarja pogosto odšle objokane. Ekipa oddaje Preverjeno jih je kontaktirala, a niso hotele pred kamero, niti anonimno. "Dogovorile smo se, da ob 16. uri vse naenkrat odidemo domov, da nobena z njim ne bi ostala sama v pisarni. Bale smo se, da bi nam kaj naredil. Druge punce so mi tudi povedale, da jih je napadel. Marsikaj je počel," je povedala.

Vpliv, politično zaledje, denar in fizična moč

Damir Škaro se je po končani športni karieri posvetil podjetništvu in politiki. Bil je poslanec HDZ-ja, na Reki pa je doktoriral ekonomijo. Tako na družbenih omrežjih kot tudi v realnem življenju je v dobrih odnosih s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović, ki mu je, so povedali v Preverjeno, napisala tudi predgovor v knjigi. V uradu predsednice tega niso komentirali.

Škaro si je blizu tudi s premierjem Andrejem Plenkovićem, na družbenih omrežjih pa najbolj izstopa njegova ljubezen do Boga. Veliko število njegovih objav je povezanih z religijo, pogosto pa poudarja pomen družine. Za sabo ima tri propadle zakone.

Nihče se mu ni upal zoperstaviti

Ko so mu leta 2006 sredi boja za prevlado v Avtoklubu Siget zažgali dva avtomobila, je za to javno obtožil voditelje Hrvatskega autokluba (HAK). "Če nimam problemov v športu, če nimam problemov v znanosti, imam probleme tu. Vsi moji posli so legalni. Družak in Bikić sta me tožila že desetkrat in edino od njiju lahko pričakujem kaj takšnega," je takrat dejal Škaro.

Pred žensko, ki si je upala povedati svojo zgodbo, se mu ni nihče upal zoperstaviti. Tudi ona se za to ni odločila zlahka. "Tega človeka se bojim, bojim se zase in za svoje otroke. Povedala sem svojim staršem, kaj se je zgodilo. Oče je želel, da gremo takoj na policijo, a mene je bilo strah. Bilo me je sram," pove. A zbrala je pogum. V ponedeljek, dva dni po dogodku, je šla k zdravnici, da bi dobila bolniško. Zdravnici je hitro postalo jasno, v čem je problem, zato je ona zlorabo prijavila policiji. Za žrtev je to pomenilo novo travmo, saj so za vse izvedeli njeni otroci. "Jokali so skupaj z mano. Mali mi je v avtomobilu dejal: ’Mama, ko bi le lahko bil starejši, da bi te zaščitil,’" pripoveduje.