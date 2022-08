Izpoved taksista: plačevanje na črno, neustrezni avtomobili, celo fizično nasilje

Delodajalci jim, nadaljuje Lukič, zaposlitev predstavijo kot uslugo, za katero morajo biti hvaležni. Enako je bilo tudi v sogovornikovem primeru. Plačilo je prejemal kar v kuverti, natančneje 3,5 evra za odvoženo uro, dodatkov za nočno delo in praznike ni bilo. "Ker je imel pogodbo samo za dve uri, ni imel plačane malice niti ni imel plačanih potnih stroškov," še dodaja Lukič.

"Tudi ko smo odšli na stranišče, smo morali to prijaviti in v večini primerov nam je dispečer odgovoril: 'Pohiti'. Ko sem se pritožil odgovorni osebi, mi je dejala: 'Kaj se razburjaš, saj si bil štirikrat na stranišču včeraj v 12 urah'," še razlaga sogovornik.

Nekateri avtomobili so bili, po oceni sogovornika, tehnično neustrezni

"Plin je uhajal v kabino, določene stranke so se tudi pritožile, mene je po 12 urah vožnje s plinom v kabini bolela glava. Sklopka je popolnoma odpovedala, pumpa za bencin je odpovedala, ko si dal vzvratno, pa je šel avto naprej," še navaja napake na avtomobilih.

Obtožil me je, da sem avtomobile poškodoval sam, in zato mi je od plače odtrgal 150 evrov, pove sogovornik, ki poškodbe zanika. Zavrelo je konec maja, ko ga je delodajalec želel odpustiti zaradi kričanja na stranko, kar je sogovornik ponovno zanikal. "Takrat je znorel, se začel dreti name in jaz sem še kar trdil, da me tako ne more odpustiti. Nato me je fizično napadel. Udaril me je v desni del vratu, da sem padel po tleh, si poškodoval levo koleno in desni komolec," še pravi.

Napad je prijavil Policiji, poslovanje taksi službe pa Fursu, ki situacijo trenutno preverja. Po seštevku sogovornika pa mu je delodajalec v celoti, če prištejemo še neizplačano letno malico, dolžan skoraj 2600 evrov.