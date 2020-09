Nočne more deklet na vlakih: 'Slekel si je hlače in me vprašal, ali mi je všeč, kar vidim'

Spolne zlorabe in nasilje se ne dogajajo le v temnih, skritih ulicah. V pravo nočno moro se lahko spremeni tudi vožnja z vlakom. Na Instagram profilu Železnicezlom, ki je bil prvotno namenjen hudomušnim objavam o zamudah in dotrajanosti vlakov, so se pojavile izpovedi deklet, ki naj bi bile na vlakih žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja. Prvi odziv Slovenskih železnic je bila blokada profila, svojo blokado so nato umaknili, sedaj pa pravijo, da dokler so izpovedi anonimne, dejanj pa nihče ne prijavi, težko kaj ukrenejo.

Da se spolne zlorabe in nasilje ne dogajajo le v temnih, skritih ulicah, temveč da se lahko v pravo nočno moro spremeni tudi vožnja z vlakom, pričajo številne izpovedi Slovenk na Instagram profilu Železnicezlom. "Na neki točki je tip potegnil hlače dol in me vprašal: Ti je všeč, kar vidiš?" se je glasil eden izmed zapisov na omenjenem profilu. In naslednji: "Ko se obrnem nazaj, tip stoji zelo blizu mene, me potisne ob vrata in mi začne odpenjati hlače. Še dobro, da nisem zamrznila in sem se hitro odzvala, ga odrinila stran, tekla po telefon in ven."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Instagram profil Železnicezlom je bil sprva namenjen hudomušnim objavam o zamudah in dotrajanosti vlakov, a se je kmalu spremenil v platformo, ki odkriva travmatične izkušnje potnic. "Pomembno je vedeti, da ta pričevanja ne govorijo, da so storilci le potniki, temveč tudi zaposleni na Slovenskih železnicah," opozarja Nika Kovač z Inštituta 8. marec. Tudi o tem pričajo zapisi na profilu. Prvi odziv Slovenskih železnic pa so bili blokada Instagram profila, a so nato ugotovili, da je bil odziv neprimeren in so si premislili, trdijo v Inštitut 8. marec. "Še vedno pa ignorirajo izpovedi. To je tipičen odziv v družbi na spolno nasilje in nadlegovanje, ki ga reproducira. Za državno podjetje je to nedopustno," pravi Kovačeva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke