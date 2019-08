Izpuščajev nista dobili v Velenjskem jezeru, voda naj bi bila neoporečna

Na velenjski plaži, kjer se ob vikendih nabere do 5000 ljudi, zaskrbljenosti kopalcev ni čutiti. Naključni mimoidoči sicer pravijo, da so slišali za incident, a da ne verjamejo, da je za to krivo jezero. Pravijo, da se že vrsto let kopajo v Velenjskem jezeru pa še nikoli niso imeli podobnih težav.

Namestnica strokovnega direktorja Zdravstvenega doma Velenje dr. Vesna Lah je povedala, da vprašanja o čistosti jezera kar dežujejo in da je že kontaktirala pediatrijo, dermatološko ambulanto in zdravnike, ki delajo v splošni ambulanti. "V Zdravstvenem domu Velenje ne opažamo povečanega obiska zaradi kakršnihkoli kožnih obolenj, ki bi jih lahko povezali s kopanjem v Velenjskem jezeru," je dejala.

Gnojne kožne izpuščaje oz. impetigo povzroča bakterija streptokok, ta pa se pogosteje pojavlja pri otrocih in v poletnem času, saj so takrat ves čas na prostem. "Pri okužbah gre lahko za direktni prenos iz okuženega otroka na neokuženega ali pa ima otrok minimalno ranico in se potem ta ranica okuži s to bakterijo," je razložila.

Vzorci kažejo odlično kakovostno stanje jezera

Vzroka za preplah ni, saj bakterija streptokok sploh ne živi v vodi, temveč na koži, kot del flore, lahko pa je na površini ob kopalnih vodah ali na igralih. Okužbe se zdravijo z antibiotiki in ne puščajo večjih posledic na zdravju.

Na občini Velenje poudarjajo, da vodo v jezeru vzorčijo vsak dan. Direktor Eurofins Velenje Marko Mavec je dejal, da so bili vzorci do sedaj neoporečni. "Po vseh meritvah v letošnjem letu in vseh do zdaj je jezero po kopanih vodah v odličnem kakovostnem stanju," je zagotovil.