Izpuščeni pastor po vrnitvi iz Turčije molil za Trumpa

Pastor Andrew Brunson, ki je bilzaradi podpiranja terorističnih orhanizacij obsojen na tri leta, mesec in 15 dni zapora, a je bil izpuščen zaradi lepega vedenja ter časa, ki ga je preživel v priporu, se je v ZDA vrnil v soboto. Kmalu po tem, ko je prispel v letalsko oporišče Andrews blizu Washingtona, jeameriški predsednikDonald Trump zanj v Beli hiši priredil sprejem.

Brunson se je predsedniku in njegovi administraciji zahvalil za prizadevanja za izpustitev. "Res ste se borili za nas," je dejal, nato pa pokleknil in molil za Trumpa. "Bog, prosim pošlji Svetega duha nad predsednika Trumpa. Daj mu nadnaravno modrost, da bo lahko uresničil vse načrte, ki jih imaš zanj in za to deželo," je dejal.