Izrael se vrača v normalno življenje: ob upoštevanju ukrepov potekajo volitve

Z dvema odmerkoma Pfizerjevega cepiva so cepili že skoraj polovico prebivalstva, delež okuženih je tako manjši od dveh odstotkov. Izraelci se lahko spet prosto gibajo, nakupujejo in se zabavajo v nočnih klubih, a pod določenimi pogoji, tudi diskriminatornimi za tiste, ki se še niso in se ne morejo ali nočejo cepiti. Ob upoštevanju epidemioloških ukrepov potekajo tudi splošne volitve, že četrte v manj kot dveh letih. Premier Benjamin Netanjahu, vodja desničarske stranke Likud, upa, da bo zaradi uspešne kampanje cepljenja proti covidu-19 dobil zadostno večino za še en mandat.

