Izrael in Iran v kibernetski vojni

Skandinavski incident pa je razkril najbolj sveže poglavje v dolgo trajajoči vohunski vojni med Izraelom in Iranom. Ta vojna se v zadnjem desetletju vse bolj odvija preko kibernetskega vojskovanja. Teheran naj bi, po poročanju izraelske televizije Hasadot, več mesecev uspešno prisluškoval mobilnim komunikacijam iranskega predsednika Hasana Ruhanija in tako tudi izvedel za morilske naklepe Irana na Danskem. Takoj po aretaciji na Švedskem je ajatola Ali Hamenejpozval svoje uradnike zadolžene za kibernetsko zaščito, naj se bolje pripravijo na "sovražne infiltracije". Iranska državna televizija je prenesla besede vrhovnega vodje:"Ob zapletenih praksah sovražnika mora naša civilna zaščita preprečiti infiltracijo z znanstvenimi, natančnimi in sodobnimi potezami."

Nov Stuxnet