Izrael izvedel letalske napade na Sirijo: 'na vsak napad bomo odgovorili z veliko silo'

Izraelska vojaška letala so izvedla napade na vojaške cilje v Siriji, potem ko so iz Sirije v soboto zvečer izstrelili dve raketi na Golansko planoto, je sporočila izraelska vojska. Po poročanju sirskih državnih medijev so bili v izraelskih zračnih napadih ubiti trije sirski vojaki, sedem jih je bilo ranjenih.

Napetosti med državama so se tako okrepile že drugič v zadnjem tednu dni. Sirska televizija je poročala, da so danes zjutraj nedaleč od Damaska odjeknile močne eksplozije ter da se je"sirska protizračna obramba spopadla s sovražnikom". Po navedbah sirske državne tiskovne agencije Sana so bili v napadih ubiti trije sirski vojaki, sedem jih je bilo ranjenih. Izraelska vojska potrdila napade Izraelska vojska je potrdila napade na sirske vojaške cilje in poudarila, da je šlo za odgovor na sobotne napade, ko sta bili iz Sirije na Golansko planoto izstreljeni dve raketi. Pri tem ni bil nihče ubit ali ranjen. Tiskovna predstavnica izraelske vojske je sporočila, da še ni znano, kdo je izstrelil raketi, da pa je po mnenju Izraela za vsak napad s sirskega ozemlja odgovorna sirska vojska. "Ne bomo tolerirali nobenega napada na naše ozemlje in bomo na vsak napad na nas odgovorili z veliko silo," je v sporočilu za javnost poudaril izraelski premierBenjamin Netanjahu. Golanska planota je po mednarodnem pravu sicer del Sirije. Izrael jo je zasedel v vojni leta 1967, leta 1981 si je okoli 1200 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje tudi uradno priključil, česar mednarodna skupnost z izjemo ZDA ne priznava. FOTO: Shutterstock Golanska planota je po mednarodnem pravu sicer del Sirije. Izrael jo je zasedel v vojni leta 1967, leta 1981 si je okoli 1200 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje tudi uradno priključil, česar mednarodna skupnost z izjemo ZDA ne priznava. V ponedeljek je izraelska vojska sporočila, da je napadla položaje sirske protizračne obrambe, ki so obstreljevali sirska vojaška letala. Po poročanju sirskih medijev je bil tedaj ubit en sirski vojak.