Izrael nad Libanon z vojaško operacijo Severna puščica

Razmere na Bližnjem vzhodu so se nevarno zaostrile. Izrael, ki ima podporo Združenih držav Amerike, je sprožil kopensko ofenzivo na Libanon, ki ji sam pravi Omejena vojaška operacija Severna puščica. Soočamo se z enim najbolj nevarnih obdobij v svoji zgodovini, je dejal libanonski premier. Izraelska vojska silovito obstreljuje vasi ob meji, v katerih ima oporišča proiransko gibanje Hezbolah. Vojaki v manjših skupinah naj bi vdirali na libanonsko ozemlje. Izraelska letala še naprej bombardirajo Bejrut. V glavnem mestu so napadla tudi sedež televizijske postaje Al Sirat, naklonjene Hezbolahu. V zračnih napadih je bilo ubitih več kot sto ljudi, številni so ranjeni. Na tisoče ljudi beži iz Libanona v Sirijo, čeprav je Izrael več raket izstrelil tudi na prestolnico Damask. Pripravljeni smo na dolgotrajen boj, pa je sporočil Hezbolah, ki je na Izrael izstrelil več raket.