Izrael ne more Hrvaški prodati vojaških letal

Hrvaški premier Andrej Plenkovićje večkrat dejal, da bodo v primeru nezmožnosti nakupa izraelskih letal v skladu z javnim razpisom razveljavili celoten postopek nabave.

Hrvaška predsednica in poveljnica oboroženih sil Kolinda Grabar-Kitarović je v sredo opozorila, da ima hrvaško vojaško letalstvo na razpolago samo tri tehnično brezhibna letala mig-21. Izrazila je zaskrbljenost, ali bodo obstoječa stara ruska letala v sestavi hrvaških oboroženih sil zdržala do leta 2024, ko naj bi jim potekel skrajni rok uporabe po neuspešnem remontu v letu 2013.

Na Hrvaškem se sprašujejo, zakaj so hrvaški pogajalci vztrajali pri nakupu izraelskih letal, če so vedeli, kakšni so pogoji Washingtona, ko gre za prenos ameriške vojaške tehnologije tretji strani, v tem primeru Hrvaški. V hrvaških medijih so objavili tudi non-paper, s katerimi naj bi ZDA januarja lani seznanile hrvaški državni vrh s postopkom nabave in pogoji za prenos letal ameriškega porekla, a so v uradih predsednikov vlade in države ter na obrambnem ministrstvu zanikali, da bi kaj vedeli o tem dokumentu.