Izrael zgrožen zaradi opozorila pred nošenjem judovske kapice v Nemčiji

Nemški vladni pooblaščenec za antisemitizem Felix Klein je v Izraelu dvignil veliko prahu, ko je spričo naraščajočega antisemitizma opozoril Jude v Nemčiji na tveganja ob stalnem nošenju judovske kapice.

"Ne morem svetovati Judom, da v Nemčiji vedno in povsod nosijo kipo (judovsko kapico)," je v pogovoru, ki ga je v soboto objavila regionalna medijska skupina Funke, dejal Felix Klein, katerega funkcijo so v Nemčiji uvedli lani.

Pojasnil je, da včasih ni tako razmišljal, a da je danes s "padanjem zadržkov in širjenjem neotesanosti v družbi" drugače. "Internet in socialni mediji so veliko prispevali k temu, enako tudi stalni napadi na našo kulturo spominjanja."

Izraelski predsednik šokiran

Izraelski predsednik Rivlin je danes "šokiran" ocenil, da takšne izjave pomenijo "kapitulacijo antisemitizma". Sicer spoštuje"zavezanost nemške vlade judovski skupnosti", a jo je hkrati obtožil klanjanja tistim, ki napadajo Jude v Nemčiji.

"Dvomi v varnost nemških Judov so kapitulacija antisemitizma in priznanje, da, znova, Judi niso varni na nemški zemlji,"je dejal. "Nikoli se ne bomo podredili, nikoli ne bomo spustili pogleda in nikoli ne bomo odgovorili na antisemitizem z obupanostjo. In od naših zaveznikov pričakujemo in zahtevamo enako,"je dodal.

V Nemčiji so lani po podatkih notranjega ministrstva zabeležili za 20 odstotkov več antisemitskih incidentov kot prejšnja leta. Za devet od desetih primerov naj bi bila kriva skrajna desnica.