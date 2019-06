Izraelska policija aretirala palestinskega ministra

Izrael trdi, da je Fadi al Hadami s spremstvom čilskega predsednika Sebastiana Pinera kršil predpise oziroma dogovor, ki so ga v zvezi z obiskom sklenili s Čilom. Iz Čila so sicer pozneje sporočili, da je šlo za zaseben obisk njihovega predsednika, Hadamijeva prisotnost pa da ni bila del uradnega protokola.

Status omenjene mošeje, ki stoji nad Zidom objokovanja v Jeruzalemu, je eno najbolj občutljivih vprašanj v izraelsko-palestinskem konfliktu. Območje v judovstvu velja za najsvetejše, v islamu pa za tretje najsvetejše, takoj za Meko in Medino. Mošejo upravlja islamski vakuf, varuje pa jo izraelska policija.

Hadami je bil aretiran le nekaj ur po nemirih, ki so v soboto ponoči izbruhnili v več jeruzalemskih soseskah in v katerih sta bila ranjena dva policista. Šest osumljencev je bilo aretiranih, saj naj bi v policiste metali kamenje in bakle. Nemiri so sicer posledica smrti 20-letnega Palestinca, ki je umrl pod streli izraelske policije, potem ko naj bi nanje metal bakle.