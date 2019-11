Izraelskemu voditelju Modre in bele stranke ni uspelo oblikovati vlade

"Preobrnil sem vsak kamen, da bi oblikoval vlado narodne enotnosti," je predsednik izraelske Modre in bele stranke Beni Ganc dejal v govoru, ki ga je imel po tem, ko je predsednika Reuvena Rivlina obvestil, da vrača mandat. Dodal je, da se mora dosedanji premier Benjamin Netanjahuzavedati, da je v Izraelu demokracija ter da je večina ljudi glasovala za drugačno politiko od njegove.

Predčasne volitve, ki so potekale 17. septembra in so bile že druge v pol leta, niso prinesle jasnega zmagovalca. S tesno večino je sicer zmagala Ganceva stranka. Desni Likud premierja Netanjhuja je dobil le enega poslanca manj kot Modra in bela stranka, ki ima v parlamentu 33 od 120 sedežev. Niti Ganc niti Netanjahu pa skupaj s svojimi zavezniki nimata v izraelskem parlamentu, knesetu, večine 61 sedežev.