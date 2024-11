Izraelski parlament bi deportiral družinske člane palestinskih napadalcev

Izraelska vojska nadaljuje napade na Gazo in sistematično uničuje severni del palestinske enklave, ki je že skoraj povsem zravnan z zemljo. Od prejšnjega meseca je bilo na severu Gaze ubitih več kot 1500 ljudi. Med smrtnimi žrtvami izraelskih vojaških operacij na območju Gaze je skoraj 70 odstotkov žensk in otrok, piše v poročilu Združenih narodov. Izraelski parlament pa je na pobudo stranke premiera Netanjahuja sprejel zakon o izgonu družinskih članov obsojencev zaradi terorističnih dejanj, vključno z izraelskimi državljani oziroma izraelskimi Arabci za 10 do 20 let, večinoma v Gazo, kamor bo Slovenija poslala novo pomoč v hrani in sanitetnih pripomočkih v vrednosti več kot pol milijona evrov. Poleg tega so izraelski poslanci potrdili začasno petletno odredbo, ki omogoča zaporno kazen za mlajše od 14 let, obsojene zaradi umora v okviru terorističnega dejanja.