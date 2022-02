Izraelski poslovnež preko aplikacije za zmenke okradel številne ženske za več milijonov evrov

Da so tujci lahko nevarni, so nas svarili že kot otroke. Da je pri spoznavanju neznancev preko spletnih aplikacij za zmenke treba biti previden, pa še danes marsikdo spozna prepozno. Kot denimo posameznice, ki so podlegle čarom izraelskega poslovneža. Podlih iger poslovneža Simona Levajeva, ki je preko aplikacije Tinder številne ženske očaral, nato pa jih okradel za več milijonov evrov, je danes toliko, da so po njem posneli celo dokumentarni film. Kako si je podlež uspel pridobiti naziv trenutno najslavnejšega prevaranta na svetu?