Izraelski predsednik začel posvetovanja o imenovanju mandatarja

Izraelski predsednik Reuven Rivlin je po posvetovanjih dejal, da bi morali biti v prihodnji vladi vključeni tako Netanjahujeva stranka Likud in Gancova Modra in bela stranka, saj bi le to omogočilo stabilno koalicijo.

Predsednik ni obvezan predlagati tistega, ki je osvojil največ sedežev ali ki ga podpira največ strank. Posvetovanja so se v uradu predsednika začela ob 17. uri po lokalnem času. Nadaljevala naj bi se v ponedeljek, odločitev o mandatarju pa bo verjetno sprejeta prihodnji teden. Rivlin je sicer pred dnevi dejal, da bo naredil vse, da bi preprečil ponovne volitve.