Izraelski premier se že tretjič v zadnjem letu otepa obtožb zaradi korupcije

Oktobra pa se je na sodišču v Jeruzalemu začelo sojenje soprogi izraelskega premierja Sari Netanjahu, ki je obtožena goljufije in zlorabe zaupanja, ker naj bi na državne stroške naročala hrano iz restavracij, čeprav je imela zaposleno kuharico.

Netanjahu je nemudoma zavrnil obtožbe, češ da so se o teh odločili še pred začetkom preiskave. Že večkrat je obtožbe proti njemu označil za zaroto političnih sovražnikov, ki ga želijo spoditi s premierskega položaja. "Prepričan sem, da bodo pristojne oblasti v tem primeru, ko bodo preiskale zadevo, prišle do enakega sklepa, da ni bilo nič, ker ni nič," je sporočil premier v izjavi.

Policija je sicer sporočila, da imajo dokaze, da je Netanjahu kriv podkupovanja, goljufije, zlorabe zaupanja in nezakonitega prejemanja koristi. Proti njegovi soprogi pa so zbrali dokaze o podkupovanju, goljufiji, zlorabi zaupanja in vplivanju na dokaze.

Premier je bil že večkrat zaslišan v različnih korupcijskih primerih, ki so posredno ali neposredno povezani z njim.