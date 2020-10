Izrezovanje motivov v buče naj bi odganjalo zle duhove prednikov

Običaj noči čarovnic prihaja iz ZDA, od devetdesetih let prejšnjega stoletja pa ga poznamo tudi pri nas. Na to noč se ljudje navadno našemijo v srhljive podobe, nepogrešljiv člen pa so seveda tudi buče, ki naj bi odganjale zle duhove. Navado vrezovanja različnih motivov v buče pa v Sloveniji poznamo že več stoletij, še preden smo vedeli, kaj noč čarovnic sploh je. Zato ni presenetljivo, da je ravno ta vidik ameriškega praznika pri nas najbolj priljubljen.

