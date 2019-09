Hrvaški ribič, ki namesto rib 'lovi' turiste: Če ne spremenimo navad, bo morje prazno

Odličen primer, kako zmanjšujejo ribiški pritisk, pa je ribiški turizem, ko ribiči namesto rib 'lovijo' turiste. Ribiči le demonstrirajo ribolov za turiste, pri tem potrebujejo manj mrež, ulovijo manj rib, imajo manj dela in njihov zaslužek ne sloni le na uspešnosti ulova. To je omogočil nov zakon, pred tem je bil ribiški turizem na Hrvaškem prepovedan.

Telašćica je prva destinacija na Hrvaškem, kjer so bili ribiči, v okviru projekta FishMPABlue, vključeni v proces oblikovanja načrta upravljanja zaščitenega območja. Med ribiči in upravljavci območja se je tako stkal prav poseben odnos z namenom soupravljanja območja. Kot del načrta so ribiči sami, znotraj zaščitenega območja, določili "no take" cono in spremenili svoje ribiške mreže, da so ublažili ribiški pritisk na območje. Stare mreže so zamenjali z manjšimi, ki so bolj selektivne in imajo manjši vpliv na morsko okolje.

Zaradi svoje neposrednosti in pripravljenosti komuniciranja z vsemi deležniki je Sebastijan postal eden od obrazov pilotskega projekta, s katerim skušajo na območju spet vzpostaviti stabilno ribjo populacijo. ''Ne maram prepoznavnosti, a nekdo se mora izpostaviti, če želimo ohraniti ribe v našem morju,'' pripoveduje, medtem ko razočarano prešteva, koliko rib se je tisti dan ujelo v njegovo mrežo. ''Pred petnajstimi leti sem na tem območju ujel za 50 evrov rib, danes le še za 10. Če bo edini vir preživetja za male ribiče še vedno le ribolov, bo naše morje kmalu brez rib in tako bomo sčasoma ostali brez dela. Moj dedek in oče sta lahko s količino rib, ki sta jo ulovila, preživela, jaz ne morem.''

Sebastijan Raveljić je s svojo 11-metrsko ribiško barko, ki šteje več kot 70 let, njen motor, na katerega je še posebej ponosen, pa je skoraj nov - kot pove v šali, je star 'le' 31 let - eden od 35 malih priobalnih ribičev iz slikovite vasice Sali. Ta se nahaja v neposredni bližini naravnega parka Telašćica, ki leži na južnem delu Dugega otoka.

''Oče in mama sta mi umrla, ko sem bil mlad. Sam sem moral preskrbeti družino, poskrbeti sem moral za brata in sestro. Obema sem plačal šolanje in postavil hišo na Kornatih. Vse z zaslužkom od ribolova. Zdaj pa ne gre več, zdaj je to postalo pretežko. Zdaj vse manj živim od ribolova in vse več od ribiškega turizma,''pripoveduje Sebastijan.

Pri tem poudari, da čeprav je nova oblika turizma, ki koristi tako ribičem kot ribam, pozitivna sprememba, ta ni za vse. Da se ukvarjaš z njim, moraš namreč zadovoljevati varnostne standarde, imeti moraš primerno barko, govoriti moraš tuje jezike in imeti smisel za delo z ljudmi, kot pove v šali, pa mnogi ribiči ne marajo turistov, saj imajo raje samoto: ''Nekateri moji kolegi še vedno ne razumejo, zakaj sem se odločil za ribiški turizem. Če ne spremenimo naših navad, bomo imeli prazno morje. Namesto tega, da na dan ujamem več deset kilogramov rib, s seboj vzamem nekaj turistov, ki jim pokažem, kako lovim. Turisti so veseli, da spoznajo nekaj novega, jaz sem vesel, ker dobim dodaten zaslužek, ribe pa veselo plavajo v morju.''

Kot pravi, se še sam vedno ne more izogniti strupenim bodicam: ''Moja roka je povsem popikana, ker se strup uniči na vročini, si včasih pomagam tako, da roko postavim kar na vroč motor, sicer bi neznosna agonija trajala približno šest ur.''S turisti potem na njegovem domu na Kornatih očistijo ribe in skupaj pripravijo kosilo. ''Delam manj in imam več denarja, ni mi treba uloviti velike količine rib, ne delam ponoči, saj se veliki ulovi običajno zgodijo takrat, kar pa je zelo naporno. Za profesionalnega ribiča je demonstracija ribolova nekaj, kar opravi z levo roko, '' zadovoljno pove.

Turisti lahko Sebastijana, primerno opremljeni seveda, opazujejo pri dvigovanju mrež, potem jim predstavi ribe, ki so jih ulovili. Pri tem je potrebna velika previdnost, turisti se rib seveda ne smejo dotikati, saj v Sebastijanovi mreži pristane, kot hudomušno pojasnjuje med prikazom svojega ulova, toliko strupenih rib, da bi lahko z njihovim strupom onesposobil celotno vojsko. Tudi v našo mrežo se je zapletlo kar nekaj škarpen in celo morski zmaj, ki sta znana kot najbolj strupeni ribi v Jadranu.

Nekoč smo bili prepričani, da je zaloga rib v svetovnih oceanih neomejena. S širitvijo ribiške industrije in novo tehnologijo, ki je omogočila večji ulov, je kmalu postalo jasno, da temu ni tako. Tretjina svetovne zaloge rib je prekomerno izlovljena, več kot polovica ribjih populacij pa je izlovljena do njihovega maksimuma. Potem ko je denimo Slovenija zaloge rib, ki jih ulovijo ribiči oz. vzredijo ribogojnice v državi, izčrpala 15. februarja, je vse svoje zaloge rib porabila tudi Evropa. Pred 30 leti jih je imela dovolj do septembra ali oktobra.

Morja in oceani so pod velikim pritiskom in prenehati moramo s prekomernim izlovom, če še želimo jesti ribe in se izogniti neželenim posledicam praznih morij.

Planet se sooča z globalno krizo. Jadransko morje je izpostavljeno vrsti vse večjih pritiskov na svoje prostorske in naravne vire. Prekomerni ribolov morskih organizmov, množični turizem, ki ga spremlja intenzivna urbanizacija obale, onesnaževanja morja ter vse večji promet ljudi in blaga, povrh vsega pa moramo upoštevati vse večji vpliv globalnih podnebnih sprememb.

Zavarovana morska območja so tista morja in obale, ki so zavarovana zaradi svoje ekološke, kulturne in estetske vrednosti, in omogočajo ohranjanje podvodnega sveta in spodbujajo gospodarstvo lokalne skupnosti.

Stanje rib v Sredozemskem morju se tako poslabšuje z zaskrbljujočo hitrostjo, nedavne analize so pokazale, da je prekomerno izlovljenih kar 93 odstotkov zalog rib, številne pa so na robu preživetja. Poleg tega smo v Sredozemskem morju v zadnjih 50 letih izgubili 41 odstotkov morskih sesalcev in 34 odstotkov celotne populacije rib.

Kot izpostavlja Danijel Kanski, vodja morskega programa iz WWF Adria, je izguba ene same vrste preveč, saj je od vsake vrste v naravi odvisno preživetje ostalih: ''Ker nismo razmišljali, smo v Jadranskem morju na primer izgubili angelskega morskega psa. Človek zna danes pošiljati rakete na Mars, ne zaščitimo pa tega, kar imamo tukaj. To pomeni, da to zagotovo lahko naredimo, a gre za vprašanje pripravljenosti.''

Prekomerni ribolov je izraz, ki označuje, da se nekatere vrste rib ali drugih morskih organizmov, lovijo preko biološkega optimuma. Na ta način ne dovolimo obnavljanja vrst in jih je v morju vse manj in manj. Prekomerni ribolov ne škoduje samo posamezni vrsti, ampak uničuje celotne splete morskih organizmov in s tem poškoduje morske ekosisteme kot celoto.

Tudi številni Slovenci v poletnih dnevih letujejo na sosednjem Hrvaškem in uživajo v morskih specialitetah.''Čeprav Hrvaška zadovoljuje svoje domače potrebe, moramo situacijo gledati iz globalne perspektive. Stanje se lahko zelo hitro spremeni. Morja in oceani so pod velikim pritiskom in prenehati moramo s prekomernim izlovom, če še želimo jesti ribe in se izogniti neželenim posledicam praznih morij,'' poudarja Kanski, ki dodaja, da čeprav je stanje alarmantno, ribje vrste ne izginejo čez noč, če pa se odnos ljudi do življenja v morju ne bo spremenil, bi nekatere občutljive vrste lahko za vedno izginile.

Kako so prepričali ribiče, da je prepoved ribolova na območju dobra tudi zanje?

In pilotni projekt v Telaščići, ki je postala eden od 'morskih laboratorijev' v Sredozemlju, po dveh letih že napoveduje obetavne rezultate in dokazuje, da se z mnogo truda, vztrajnosti in pripravljenosti na kompromise lahko doseže tudi nepredstavljivo. Da se ribiči sami strinjajo z 'no take cono', kjer je prepovedano loviti ribe, je namreč prej izjema kot pravilo. V preteklosti so bili načrti upravljanja ribištva pripravljeni s pristopom od zgoraj navzdol, ki je, kljub njihovem strokovnem znanju, povsem spregledal ribiče.