Izsiljevanje in grožnje pod krinko legalizacije objektov na področju Kavrana

Po ugotovitvah puljskih policistov naj bi 66- in 22-letnik lani novembra na področju Kavrana grozila 68-letniku in ga izsiljevala za denar za neobstoječi dolg. Grozila sta, da ga bosta telesno poškodovala in mu zaplenila premoženje. Policija obema očita štiri kazniva dejanja izsiljevanja, dve kaznivi dejanji goljufije in dve kaznivi dejanji ponarejanja listin.