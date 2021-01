Po 1. oktobru bo za vstop v Veliko Britanijo obvezen potni list

Nekaj pretresov prinaša dogovor med Veliko Britanijo in Evropsko unijo po brexitu. Če pogosto naročate prek spleta, blago iz Velike Britanije ne bo ocarinjeno, razen če bo na Otok uvoženo iz tretje države. Bo pa vse blago naključno podvrženo carinskim postopkom, kar pomeni, da bi lahko nanj čakali dlje časa. Britanski državljani niso mogli vstopiti v Španijo z angleškim osebnim dokumentom in so zato obstali na letališču. Slovenci pa bomo morali od 1. oktobra za potovanje v Veliko Britanijo imeti potni list. Kako bo torej videti življenje po brexitu?