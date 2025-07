Slovenijo zajela izjemna suša: kaj bo z letošnjo letino?

Zemlja je razpočena, travniki izsušeni, pridelki hirajo pod pripeko. Slovenijo je zajela izjemna suša, ki bi lahko močno prizadela letošnjo letino. Ne samo, da so razmere z izredno visokimi temperaturami za ta del leta hujše kot običajno, za omilitev posledic pripeke in suše tudi napovedane krajše padavine sploh ne bodo dovolj, pravijo strokovnjaki. Kako se na vremenske skrajnosti odzivajo kmetje in ali od pridelka sploh kaj bo?