Izteče se ultimat Irana preostalim podpisnicam jedrskega sporazuma

Iran je 8. maja letos razkril stopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov sporazuma, potem ko so to lani storile ZDA in ponovno uvedle sankcije. Takrat so iz Teherana še sporočili, da ne bodo več omejevali rezerv težke vode in obogatenega urana.

Preostalim podpisnicam sporazuma – Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Kitajski in Rusiji – je Iran dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo. Ultimat preostalim podpisnicam se izteče danes.