Izteka se predsedovanje Slovenije Svetu EU: 'Zagotovo smo prepoznavnost dvignili na višji nivo'

Čez dober teden dni sedež na čelu Sveta Evropske Unije predajamo Franciji. In kaj smo pod črto v zadnjega pol leta iztržili s slovenskim predsedovanjem in kaj bi lahko naredili bolje? Minister za zunanje zadeve Anže Logar pomanjkljivosti pri predsedovanju ne vidi, je pa mnenja, da bi ga izpeljali še bolje in pustili boljši vtis, če bi opozicija sodelovala in čas predsedovanja ne bi izkoriščala za poskuse rušenja vlade.