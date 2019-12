Hude poplave v Franciji: med smrtnimi žrtvami tudi trije reševalci

Jugovzhod Francije je zajelo močno deževje. Poplavljeni so številni kraji vzdolž sredozemske obale. Ceste na območju so zaprte. Po zadnjih podatkih je v poplavah umrlo pet ljudi, v nesreči helikopterja tudi trije reševalci. Helikopter je v hudem nalivu iz neznanega vzroka izgubil radijsko in radarsko zvezo ter strmoglavil. Preiskava o okoliščinah strmoglavljenja še poteka.