Eno največjih športnih presenečenj zadnjega časa je zagotovo povezano z Anamarijo Lampič. Ta se je odločila teku na smučeh pomahati v slovo, vzeti puško in postati biatlonka. Po štirih tednih treninga jo je čakala prva tekma. In to z Aleksandrom Pozvekom. Aleksander seveda nič ni prepuščal naključju. Dobil je trenerja. Za 10 minut. Šel čez osnove streljanja, nato pa sta se z Anamarijo Lampič pomerila. In kdo je bil boljši?