'Alternativa' Orban: Misija je bila izpolnjena, viri počrpani

In nova, težavna situacija, ki ob tem nastaja je, da se to zdaj dogaja znotraj EU, kar pomeni, da ima težave tudi Evropska unija, katere stare članice tega niso pričakovale. Situacija je najbolj očitna na Madžarskem in na Poljskem, vendar ne gre pozabiti, da gre za širši problem, ki se širi po regiji – tudi po Slovaški, Češki, Romuniji, Bolgariji, Hrvaški … Čeprav je to v teh državah različno izraženo pa je trend jasen.

Stavili smo na predpostavko, da bodo države po padcu komunizma opravile tranzicijo k demokraciji, ki ji bo sledila konsolidacija demokracije, na koncu pa bo prišlo do evropske integracije, kar naj bi bila končna postaja, po kateri demokratična sprememba postane nepovratna. No, to se ni zgodilo, pa čeprav so se te države pridružile EU.

Rupnik je univerzitetni profesor in avtor številnih knjig, ki se osredotočajo na področje Vzhodne in Centralne Evrope, s tranzicijo postkomunističnih držav pa se je srečal tudi kot svetovalec češkega državnika Václava Havla.

Ena od komponent je napad na ustavni red, na vladavino prava. Orban je ta napad začel že leta 2010, podobno se dogaja na Poljskem. V takšni situaciji skušajo sile vplivati na ustavna sodišča s spornimi imenovanji, predčasno se upokojuje "problematične" sodnike …

Drug aspekt je napad na neodvisnost medijev, še posebej se to kaže v omejevanju javnih medijev. Na Madžarskem boste zelo težko našli medij, ki je še zares neodvisen. Manj je ta trend očiten na Češkem in Slovaškem, tam sile bolj pritiskajo na pravosodne organe, vendar pa je vpliv posreden. Ni dolgo tega, ko smo gledali na Slovaškem odstope po umoru novinarja, ki je preiskoval korupcijo in zlorabo evropksih sredstev. Preiskovanje korupcije je v srednji Evropi "nevaren šport".

Naslednja komponenta pa je vzpon nacionalizma. Ta je postal gonilna parola sil, ki želijo zamajati demokratični sistem. K temu je prikladno pripomogla migrantska kriza, ki je prinesla slogana "moramo zaščititi narod in njegovo identiteto" ter "moramo zavarovati svojo suverenost pred Brusljem". In potem pridemo do absurdnih situacij, kot je, da Orbanovi v Budimpešti razobešajo pozive "Ustavite Bruselj", na drugi strani pa od Bruslja dobivajo denar – okoli štiri odstotke madžarskega BDP. Torej, hočeš ustaviti nekoga, ki ti daje denar. Njihova razlaga identitete in suverenosti je – vzamemo denar, nimate pa se pravice vtikati v nas.

Zadnja komponenta pa je napad na družbene temelje, kar v praksi pomeni poskus odmika od liberalne demokracije, ki teži k sekularizaciji, svobodnim medijem, vladavini prava … k vprašanjem splava, homoseksualnih porok … vse do vprašanja multikulturne družbe. Slišali smo, kako je poljski zunanji minister Witold Waszczykowski dejal, da je Evropa podporno društvo kolesarjev in vegetarijancev, ki spodkopavajo vse, kar ima zvezo z družino, vero ali narodom. In to je odmik debate od tega, kako bomo uvajali vladavino prava, kar je glavna skrb EU, do vprašanja, kakšno družbo želimo, katere vrednote branimo. In to je sprememba, ki je v državah srednje Evrope naletela na odobravanje, saj gre za države, ki so bolj konservativne od preostalega dela EU.

Kje je torej s pričakovane poti skrenila tranzicija, da se danes te države v marsičem želijo vrniti k vzorcem, ki so jih pred desetletji želele zapustiti?

Tranzicija je prinesla spektakularno konverzijo Vzhodne in Zahodne Evrope, če gledamo izključno z ekonomskega vidika. Če pogledamo ekonomske izboljšave v državah Srednje Evrope v tem času, je to nekaj neverjetnega. Seveda je res, da so se poglobile regionalne razlike med bogatimi mesti in revnejšo periferijo, ampak pod črto – napredek je bil ogromen – tako v gospodarstvu, dostopnosti kot v načinu življenja – ljudje potujejo, imajo več denarja … Ampak, če pomislimo, da ta integracija naj ne bi bila samo na ravni ekonomije, potem pa imamo težave. In to je tisto, kar je razgalila migrantska kriza. Da smo si v nekaterih temeljnih vprašanjih izjemno različni.