Jadralno letalo v zraku več ur brez motorja? Mala malica!

Formula 1 med oblaki? Se sliši nemogoče? No, za nas morda da, za pilote jadralnih letal, ki se v Lescah potegujejo za uvrstitev na svetovno prvenstvo, pa je ostati v zraku brez motorja, in to po več ur, mala malica. Gre za največje mojstre jadranja nad oblaki, ki znajo občutiti vsak piš in ga izkoristiti sebi v prid.