Le nekaj dni po 1,5-milijonski obnovi 136 let stara jadrnica potonila v nesreči

Nedavno obnovljena jadrnica No. 5 Elbe je le nekaj dni po ponovni splavitvi po trčenju s tovorno ladjo blizu Hamburga na severu Nemčije potonila. V nesreči je bilo poškodovanih šest odraslih in dva otroka, poroča The Guardian. Jadrnica, originalno izdelana leta 1883 je na reki Labi trčila s tovorno ladjo Astrosprinter, ki je plula pod ciprsko zastavo. Potopljena jadrnica v Nemčiji FOTO: AP Na jadrnici, ki ni uspela uiti s poti veliki tovorni ladji, je bilo v času nesreče 43 ljudi, ki so bili zaradi hitrega odziva reševalcev v nekaj minutah evakuirani s plovila. Reševalci so se namreč ravno nahajali na prizorišču manjše nesreče le nekaj sto metrov stran. "Če ne bi bili tako blizu, bi bile zagotovo žrtve,"je dejal predstavnik gasilcev Wilfried Sprekels. Niso pa uspeli preprečiti, da ladja med vleko proti obali ne bi potonila. 37-metrska jadrnica, ki so jo zgradili za vodenje večjih plovil iz morja proti Hamburškemu pristanišču, je bila zadnja te vrste iz časov lesenih plovil. Potopljena jadrnica v Nemčiji FOTO: AP V dvajsetih letih prejšnjega stoletja jo je kupil ameriški raziskovalec Warwick Tompkins, ki je z družino na njej nekaj časa tudi živel. Leta 2002 se je vrnila v mesto izdelave, kjer so jo najemali za pristaniške izlete. Zadnjih devet mesecev je No. 5 Elbe prestala na obnovi, ki je stala 1,5 milijona evrov, svoje delo pa je znova opravljala od konca prejšnjega meseca. Wolfgang Bentz, ki je sodeloval pri obnovi je povedal, da so s kolegi čez noč opazovali razbitino, katere jambor še vedno štrli iz vode."Sploh nisem mogel spati," je dejal. Dodal je, da obstaja možnost, da se jadrnica še vrne na morje: "Zgrajena je iz lesa in je bila delno poškodovana že prej. Moramo videti, kakšne so nove poškodbe in kako jo bomo poškodovali pri dvigu."