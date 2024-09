Jakob Omrzel kljub pretresu možganov in hematomu odločno naprej

Namesto na mladinskem svetovnem prvenstvu je v domačem Novem mestu, in namesto borbe za mladinskega prvaka, je Jakob Omrzel bil drugačno bitko: Po hudem padcu na dirki v Italiji je doživel srčni zastoj, zaradi hudega udarca v glavo pa še pretres možganov in hematom. Dneva nesreče se sicer ne spominja, a kot pravi, je tako še najbolje. Kolesa nikakor ne namerava postaviti v kot, ravno nasprotno – zagona za naslednjo sezono ima več kot dovolj. Aktualni mladinski državni prvak in dobitnik številnih tujih lovorik komaj čaka, da s treningi spet začne.