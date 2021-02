Visoki načrti biatloncev Faka in Dovžana

Za nami je svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki. In čeprav se na koncu z našimi biatlonci nismo veselili medalje, je bil Jakov Fak na zadnji tekmi povsem blizu odličju. Prav ta rezultat je bil kot nekakšen obliž na rano. Svoje cilje za to sezono pa bi rad uresničil na prihajajočih tekmah svetovnega pokala. Nov zagon in veter v hrbet je dobil tudi Miha Dovžan, ki je na Pokljuki pustil odličen vtis in pokazal velik napredek.

