Jama na Tajskem, v kateri je bilo ujetih 12 dečkov, odprta za javnost

Jamo je včeraj ob odprtju obiskalo okoli 2500 ljudi, je potrdil vodja nacionalnega parka Kawee Prasompong. Obiskovalce so v jamo spustili v skupinah po 20 ljudi, ogledati pa so si smeli zgolj vhodni del in prvi prekat jame.

Od zaključka reševalne akcije julija lani je jamo obiskalo skoraj milijon ljudi, vendar pa doslej niso smeli vstopiti vanjo, je povedal predstavnik nacionalnega parka Jongklai Worapongsathorn.

Dečki, danes stari med 12 in 17 let, so jamo, ki leži tisoč kilometrov severno od Bangkoka, obiskali 23. junija lani. Ker jo je poplavilo, so v njej ostali ujeti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko doslej največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. Pri reševanju je umrl tajski potapljač. Njihovo dramatično reševanje je pritegnilo veliko pozornost po vsem svetu.