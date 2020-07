Jamarji iz osem metrov globokega brezna rešili psičko Lopi

V torek so v gozdu na Pokljuki jamarski reševalci posredovali v nekoliko posebni reševalni akciji. V osem metrov globoko brezno je padla nemška ovčarka Lopi, ki je na tem območju iskala lubadarje. Lopi je namreč izurjena za prepoznavanje smrek, ki so obolele ali okužene z lubadarjem. Je edina psička v Sloveniji, ki je osvojila to veščino in čeprav je trenutno še v poskusnem obdobju, lubadarja že odkrije prej kot človek.