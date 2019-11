Jamarji v jamah odkrijejo tudi avtomobile, smuči in živalske kadavre

V Sloveniji imamo odkritih in registriranih več kot 13.000 podzemnih jam, kar dobra petina pa jih je onesnaženih z različnimi odpadki, tudi nevarnimi. Jamarji med spusti odkrijejo tudi stvari, ki tam nimajo kaj iskati. Najdejo avtomobile, kuhinjsko opremo, smuči, veliko je tudi živalskih kadavrov. Spustili so se v Brezno na Petrovki na Dolenjskem in pogled ni bil nič kaj prijeten.