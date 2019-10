Jan Mlakar in Vitja Valenčič: svetla prihodnost slovenskega nogometa

Jan Mlakar In Vitja Valenčič sta skupaj igrala pri mladinski ekipi Fiorentine, zdaj si slačilnico delita v reprezentanci. Z zmago na prijateljski tekmi proti Madžarski je reprezentančno akcijo končala slovenska izbrana vrsta do 21 let. Srečanje pa je odločil prav Jan Mlakar, ki se je preselil na Otok. Oba pa s svojimi predstavami dokazujeta, da slovenski nogomet čaka svetla prihodnost.